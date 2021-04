Dove guardare la stagione 11 di Modern Family? Guida per recuperare la season finale

Non c'è commedia che abbia definito il decennio più di Modern Family. Negli undici anni trascorsi dalla prima messa in onda dello spettacolo, è diventato un autentico successo, con 14 Emmy e milioni di fan. Questo, ovviamente, ha permesso ai protagonisti di guadagnare stipendi niente male.

La sitcom, realizzata con la tecnica del falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata composta da tre nuclei legati tra loro che non corrisponde ai canoni tradizionali. Ciò offre un realistico scorcio sulla figura, in costante cambiamento, della famiglia occidentale contemporanea, composta da personaggi che presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Questo ha permesso alla serie di essere incredibilmente amata dal suo pubblico, ma dove è possibile vedere l'ultima stagione dello show?

Modern Family, in Italia, è attualmente disponibile al completo solo su Sky nel canale FOX e su Netflix. Fino al 20 aprile trovate la serie anche su Amazon Prime Video ma solo fino alla decima stagione quindi dovreste sbrigarvi a recuperarla qualora non lo aveste ancora fatto e avete solo un abbonamento ad Amazon.

Ricordiamo, infine, che Modern Family è una serie televisiva creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan e prodotta dalla 20th Century Fox Television dal 2009 al 2020 per un totale di undici stagioni. Nel cast troviamo Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Rico Rodriguez, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Aubrey Anderson-Emmons, Jeremy Maguire e Reid Ewing.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.