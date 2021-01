Dove guardare tutto The 100 in streaming: guida definitiva

The 100 è già arrivato in Italia con la sua settima stagione, ma dove è possibile recuperare anche gli altri episodi in arrivo e tutte le stagioni precedenti?

La settima stagione di The 100 è anche l'ultima della serie creata da Jason Rothenberg e liberamente ispirata alla saga di romanzi di Kass Morgan. The 100 è andato in onda dal 2014 al 30 settembre 2020, ma in Italia la settima stagione è arrivata il 26 ottobre e gli episodi usciranno fino all'8 febbraio di quest'anno. In tutto The 100 conta un totale di 100 episodi (casualità eh?) ma dove possono essere visti in Italia?

La settima stagione ha debuttato nel nostro paese lo scorso 26 ottobre 2020 ed è stata trasmessa in prima tv assoluta su Premium Action. In totale gli episodi della stagione 7 sono 16, in onda sul canale Pay di Mediaset fino all’8 febbraio 2021. In ogni caso, qualora non riusciste a seguire gli appuntamenti fissi della diretta televisiva, è possibile recuperarli dal giorno dopo della messa in onda su Infinity.

The 100, però, è anche presente su Netflix. Infatti proprio il 1° dicembre scorso, la sesta stagione è approdata sulla piattaforma di streaming. La settima stagione, considerando che c'è sempre uno scarto di circa 12 mesi tra il debutto su Premium Action e l'arrivo su Netflix, ipotizziamo che potrebbe arrivare nel corso del 2021. In ogni caso è ancora troppo presto per conoscere la data di rilascio ufficiale della stagione sulla piattaforma e non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali proprio dal colosso dello streaming.

