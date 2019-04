Guardate la fantastica sigla de Il Trono di Spade in stile Westworld!

Il Trono di Spade e Westworld sono attualmente le due serie di punta della HBO - almeno fino all'arrivo dell'attesissimo show su Watchmen- e un designer belga ha deciso di impiegare il suo tempo libero per fondere i due show in una fantastica sigla d'apertura.

Come potete vedere nel video in calce alla notizia, infatti, il designer ha dato sfogo alle sue abilità per reimmaginare la ormai iconica sigla de Il trono di Spade nello stile minimalista e suggestivo di Westworld, risultando in qualcosa di eccezionale. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al compositore Brandon Chapman, che un anno fa ha postato su Souncloud il tema de Il trono di Spade in stile Westworld ispirando così il progetto del designer belga.

Questa notte è andato in onda il terzo episodio della stagione finale de Il Trono di Spade intitolato "The Long Night", che ha finalmente portato sul piccolo schermo l'attesissima battaglia di Grande Inverno che ha messo di fronte una volta per tutti il ghiaccio e il fuoco, i vivi e i morti. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x03 de Il Trono di Spade. Nel frattempo vi ricordiamo che HBO come di consueto ha già pubblicato il trailer del quarto episodio.