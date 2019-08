Guardate i protagonisti di Batwoman nei nuovi ritratti ufficiali

A pochi mesi dal debutto di Batwoman come nuovo show dell'Arrowverse, The CW ha pubblicato (via Comicbook.com) una serie di ritratti ufficiali dedicati ai protagonisti.

Le foto, che potete trovare in calce alla notizia, offrono uno sguardo da vicino a Kate Kane aka Batwoman (Ruby Rose), Luke Fox (Camrus Johnson), Sophie Moore (Meagan Tandy), Mary Hamilton (Nicole Kang), Catherine Hamilton-Kane (Elizabeth Anweis), Colonnello Jacob Kane (Dougray Scott), Red Alice (Rachel Skarsten).

In occasione del press tour della Television Critics Association la show runner Caroline Dries ha rivelato che, prima ancora di pensare all'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite, la priorità dello show sarà impostare un tono ancorato alle sole strade di Gotham City.

Dopo aver esordito l'anno scorso durante il crossover Elseworlds, evento che ha coinvolto le serie di Arrow, The Flash e Supergirl, Batwoman si prepara ad esordire con una serie a lei dedicata dal prossimo 6 ottobre negli Stati Uniti.

Tra il dicembre del 2019 e il gennaio 2019 l'intero Arrowverse sarà impegnato con il mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, il quale sarà spalmato nei singoli episodi di Supergirl, Batwoman, The Flash Arrow e Legends of Tomorrow. Qui trovate le date ufficiali del crossover, cosa vi aspettate dal debutto di Batwoman? Fatecelo sapere nei commenti.