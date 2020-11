Il Guardian incorona Raffaella Carrà: 'ha insegnato all'Europa le gioie del sesso'

Il Guardian, uno dei più importanti giornali del Regno Unito, ha voluto omaggiare la nostra Raffaella Carrà con un articolo in cui ha ripercorso tutta la sua carriera, ma anche in cui ha affermato che la popstar italiana "ha insegnato all'Europa la gioia del sesso".

Il pezzo è stato pubblicato in vista dell'uscita del musical Explota Explota di Nacho Alvarez, incentrato esclusivamente sulle canzoni più famose della diva italiana.

Il Guardian, pur osservando che alcune coetanee della Carrà "erano più dotate a livello vocale", come Mina, Milva, Patty Pravo e Giuni Russi, lei aveva "una combinazione di sex appeal ed accessibilità", al punto che ha insegnato alle donne che prendere l'iniziativa in camera da letto non è sbagliato o sconveniente, e "che va bene innamorarsi anche di un uomo gay e che non tutte le relazioni d'amore possono essere totalmente sane".

Tra i beni citati dal Guardian c'è ovviamente il Tuca Tuca, Tanti Auguri ed A Far L'Amore Comincia Tu.

Il giornale parla anche del suo ruolo nell'emancipazione femminile, e la paragona agli Abba, il gruppo svedese diventato un'icona pop mondiale. Secondo il redattore, la Carrà dopo settantanni di carriera è "un'icona pop e di rottura, ma di piacere tanto anche casalinghe".

Di recente Santino Fiorillo ha affermato che gli piacerebbe lavorare con la Carrà, mentre Costanzo l'ha citata come uno dei personaggi che mancano di più alla TV italiana.