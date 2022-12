Guardiani della Galassia 3, QUEL dettaglio nel trailer apre alla serie su Nova Prime?

Nonostante non si sia visto su schermo, i Nova Corps non dovrebbero esistere più nel MCU, decimati da Thanos per la Gemma del Potere. Ma ora il le uniformi dei Guardiani della Galassia nel trailer del Vol.3 fanno pensare che siano loro, i nuvi Nova Corps. Forse è finalmente tempo per la serie su Nova Prime!

Dall’uscita del trailer dell’ultimo tassello di James Gunn dal Comic-Con di Sao Paulo, in Brasile, si sta discutendo di ogni dettaglio, di ogni fermo immagine, di ogni citazione presente nel breve filmato. A chi gli chiedeva se ci fossero omaggi ad Among Us, Gunn ha smentito tutto e citato 2001 Odissea nello Spazio. Ma è soprattutto la trama a preoccupare più di ogni cosa. Sappiamo infatti che Drax dirà addio al MCU e potrebbero aggiungersi molto facilmente anche Nebula e Rocket. Secondo quel frammento di sinossi, questa potrebbe essere la fine dei Guardiani della Galassia così come li conosciamo.

Ma a ben guardare in realtà, potrebbero aver già modificato parzialmente la loro missione di protettori intergalattici. Ce ne accorgiamo dai loghi disegnati per le uniformi nuove di zecca che vediamo nel trailer. Sono simili a quello della fiamma di Star-Lord nei fumetti, ma al centro sembrano contenere il simbolo dei Nova Corps in memoria dei compagni di Xandar scomparsi. La distruzione del pianeta non è stata mostrata nei film, ma in pratica è collocata subito prima di Infinity War, quando Thanos è già in possesso della Gemma del Potere.

Il futuro dei Guardiani potrebbe quindi essere strettamente legato alla ricostruzione dei Nova Corps e allo show standalone dedicato a Nova. Qualche mese fa infatti, un report segnalava l’inserimento di un untitled MCU ambientato nello spazio. Nessuna informazione su cosa si tratti, ma molti hanno collegato i puntini associandolo allo show su Nova Prime, di cui Kevin Feige si dice davvero molto interessato fin dal 2018.