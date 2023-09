Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana pensava di apparire solo in due scene e dire addio

La presenza di Gamora in Guardiani della Galassia Vol. 3 è molto importante ma Zoe Saldana, nel documentario Marvel Studios Assembled, ha svelato che in realtà avrebbe voluto recitare soltanto in due scene, a causa del cambiamento dello status quo del personaggio, nonostante sia grata di aver partecipato attivamente al film.

"Sono sorpresa del fatto che Gamora sia presente in questo episodio perché ho capito immediatamente cos'era successo in Avengers e ho pensato, beh, sarebbe un onore tornare per almeno due scene e poi dire addio a tutti, ma ero profondamente sorpresa e davvero grata di avervi potuto recitare, che Gamora abbia molto da fare e osservare" ha esordito Saldana. Guardiani della Galassia 3 domina lo streaming, con oltre un miliardo di minuti visti del film di Gunn.



L'attrice ha continuato la propria riflessione, facendo un paragone con la prima versione di Gamora:"La Gamora del Volume 1 avrà sicuramente molto più in comune con la Gamora del Volume 3. Anche se hanno vissuto esperienze con l'altra Gamora che le sembrano familiari, non capisce perché. Quindi, è un concetto molto confuso per lei. Ma trovo questa Gamora molto eccitante perché è molto indipendente ed è davvero selvaggia. È diversa. C'è un coraggio in lei che Gamora non ha mai avuto" sottolinea la star.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Guardiani della Galassia 3, l'ultimo capitolo della trilogia diretto da James Gunn.