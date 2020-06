Guardiani della Galassia, in arrivo una serie? Risponde James Gunn

Nelle ultime settimane sono state molte le novità annunciate da Disney+ e si vocifera anche di una prossima serie sui Guardiani della Galassia, che riprenderebbe dagli eventi del Volume 3, destinando un ruolo di rilievo a Groot e Rocket. A riguardo è intervenuto anche il noto regista della trilogia.

James Gunn ha smentito la possibilità di una serie sui due iconici personaggi rispondendo ad una serie di domande dei fan su Instagram. "Non c'è mai stato nessun progetto a riguardo", ha detto Gunn. Ma, il regista ha comunque voluto dare ai fan qualche speranza aggiungendo: "Ma chissà cosa riserva il futuro".

Prima che i riflettori di Hollywood si spegnessero per la pandemia di coronavirus, i Marvel Studios stavano girando tre serie per la piattaforma, tra cui The Falcon e The Winter Soldier, WandaVision e Loki. Inoltre, altri progetti erano in fase di sviluppo, tra cui Occhio di Falco, What If ...?, She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight.

Altre rivelazioni giungono da Vin Diesel, l'attore che da la voce a Groot, aveva infatti parlato di una chiacchierata fatta con Gunn su un film incentrato proprio sull'adorabile tronco.

"È qualcosa di cui James Gunn ha parlato e qualcosa che so che gli piacerebbe fare", ha detto Diesel a MTV. "Certo, penso che potrebbe essere molto interessante. Penso che sarà inevitabile prima o poi dargli pià spazio. Si tratta di personaggio così enigmatico e singolari nell'universo Marvel. Ha superato le aspettative di tutti".

In attesa di scoprire se ci saranno spin-off sui Guardiani della Galassia, possiamo riguardare tutte le serie Diseny+ collegate al MCU. Intanto diamo anche un'occhiata alle novità di giugno di Disney+. Moltissimi titoli sono stati aggiunti al catalogo.