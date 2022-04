Guardiani della Galassia: un Eternals 'avvistato' sul set dell'Holiday Special!

In questi giorni si continua a girare sul set di Guardiani della Galassia - Holiday Special che precederà l'arrivo nelle sale del terzo volume cinematografico del franchise, con James Gunn sempre saldamente alla sceneggiatura e alla regia del progetto. Dal set nelle ultime ore è spuntato un collegamento con Eternals, ecco le foto di un fan!

L'account di un fan Marvel ha condiviso un'immagine dal set dello speciale natalizio, dove possiamo vedere i poster dell'amato personaggio di Eternals - il Kingo di Kumail Nanjiani. L'alter ego brillante di Kingo nel film Eternals era uno dei punti salienti della storia, e sembra che stia per fare un ritorno nello special di Guardiani della Galassia.

Di scena al Chinese Theatre di Hollywood, si può vedere uno dei tanti film di Kingo che viene promosso tramite dei manifesti. Il titolo del film sembra essere Haxan Haxaner. Questo probabilmente conferma che almeno una parte dello speciale sarà ambientato sulla Terra.

In questo caso si tratterebbe del primo vero riferimento agli Eterni in un prodotto del Marvel Cinematic Universe dopo l'uscita del film divisivo di Chloe Zhao; i personaggi di Eternals, infatti, non sono mai stati citati al di fuori del loro film, nessun riferimento in Spider-Man: No Way Home, né in Hawkeye e nemmeno nella più recente Moon Knight. Chissà se un ulteriore citazione sarà mostrata in Doctor Strange nel Multiverso della Follia o in Thor: Love and Thunder.

Le riprese dello speciale natalizio si sono svolte parallelamente a quelle del terzo capitolo cinematografico della saga: nelle scorse ore James Gunn ha reso noto che le riprese di Guardiani della Galassia 3 sono quasi finite. Scoprire, infine, le ultime novità su Groot dai regali dal set dello speciale natalizio.