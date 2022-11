Guardiani della Galassia, Gunn si complimenta con Beacon: 'Perfetto per il ruolo'

Una delle più grandi scoperte dello speciale di Natale dei Guardiani della Galassia è stato Kevin Beacon. L'attore compare in un cameo esilarante interpretando se stesso e diventando parte dell'MCU. Gunn ha svelato perchè, secondo lui, Bacon è l'interprete perfetto per il ruolo.

Citato per la prima volta in Guardiani della Galassia Vol. 1, l'interprete è diventato una vera e propria icona nel mondo MCU. Presentato come uno degli idoli di Star Lord, James Gunn ha deciso di inserirlo ufficialmente nello speciale di Natale dedicato al celebre gruppo di supereroi. Nella trama, infatti, Bacon diventa quasi un "regalo" per uno Peter Quill ancora depresso per la scomparsa di Gamora.

Non è la prima volta che l'attore lavora in un cinecomic. La sua ultima partecipazione ad un film di questo tipo risale ad X-Men: L'inizio, prequel della saga tradizionale di inizi anni 2000. Lì vestiva i panni del villain Sebastian Shaw, mutante capace di assorbire energia e che stava tramando lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Di recente Beacon ha raccontato la sua reazione a Guardiani della Galassia Vol.1, lodando il genio di James Gunn. Parlando della partecipazione dell'attore allo speciale il regista ha detto "La cosa migliore dello speciale natalizio è Kevin Bacon". Con ironia ha raccontato "Non è reale. Niente di tutto questo è reale. Era la persona per il ruolo di Kevin Bacon. Se avessimo scelto John Schneider per il ruolo di Kevin Bacon, non avrebbe funzionato altrettanto bene".

In occasione della sua uscita vi consigliamo la nostra recensione di Guardiani della Galassia-Holiday Special. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!