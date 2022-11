Guardiani della Galassia: nello Speciale collegamenti a DC e Suicide Squad!

Guardiani della Galassia: Holiday Special ha fatto finalmente il suo debutto questa settimana su Disney Plus. Con un incredibile mix di scene esilaranti e momenti commoventi, James Gumm ha riportato gli amati personaggi Marvel nel MCU, senza però dimenticarsi di The Suicide Squad, altra sua amatissima creazione.

Holiday Special, che farà da ponte a Vol. 3, segue le folli avventure di Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista), che per fare un regalo di Natale a Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt) rapiscono Kevin Bacon. Sulla terra, facciamo così la conoscenza di due individui: del proprietario di un club (interpretato da Flula Borg) e di un agente di polizia (interpretato da Tinashe Kajese).

Per chi non li avesse riconosciuti, Borg e Kajese interpretano rispettivamente Javelin e il membro dell'ARGUS Flo Crawley in The Suicide Squad del 2021. Inoltre, l'attrice di Harley Quinn Margot Robbie e l'attore di Peacemaker John Cena compaiono nella mappa del tour della casa delle celebrità ottenuta da Mantis e Drax. Un vero e proprio scambio di favori quindi, dopo il cameo di Pom Klementieff nel film DC.

"Beh, voglio dire, la gente sa che ho quasi scelto Dave [Bautista] per un ruolo che poi non ha potuto fare", aveva precedentemente anticipato Gunn riguardo al cameo. "Potrebbe esserci un Guardiano da qualche parte nel film che nessuno ha ancora visto e sono così sorpreso da... Ho ricevuto un centinaio di recensioni di questo film e sono semplicemente sbalordito".

E voi avevate notato tutti questi collegamenti con The Suicide Squad? Ditecelo nei commenti!