Guardiani della Galassia Holiday Special: ecco come Star-Lord ha ottenuto i suoi blaster!

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Guardiani della Galassia Holiday Special, questo della Marvel è stato per i fan un folle regalo di Natale. Per di più, in questo speciale televisivo, siamo finalmente riusciti a scoprire in che modo Star-Lord abbia ottenuto le sue iconiche armi.

ATTENZIONE SPOILER!

In questo Holiday Special Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista) vanno in missione per rapire Kevin Bacon, ma solo dopo aver scoperto che Yondu (Michael Rooker) si è rifiutato di festeggiare il Natale con Peter Quill. Grazie ad una sequenza animata che apre lo speciale, gli spettatori sono portati a credere che Yondu non voglia avere nulla a che fare con le feste, anche dopo il regalo ricevuto da Quill. Alla fine, però, lo speciale si conclude con un'altra sequenza animata, in cui scopriamo che Yondu è stato sempre frainteso, avendo scambiato i regali con Peter. In cambio del regalo di Peter al suo papà adottivo e di un piccolo soprammobile Yondu ha, infatti, regalato al ragazzo i suoi iconici blaster.

Sappiamo benissimo che le armi utilizzate da Star-Lord non sono le stesse indossate dalla sua controparte nei fumetti. In questi ultimi, infatti, Star-Lord usa un' arma nota come Element Gun che nel live-action non appare. Secondo le parole di James Gunn: ''Il pubblico non può sopportare che gli si spieghi tanta nuova roba di fantascienza in un film di due ore", ha twittato il regista in occasione di un Q&A del 2020. "L'eleganza è sempre la mia priorità numero uno nella narrazione e l'Element Gun, che adoro nei fumetti, aggiungerebbero una nuova stranezza di troppo''.

