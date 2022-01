Guardiani della Galassia Holiday Special, Gunn : 'Il Covid non ci ha permesso di girare'

Le riprese di Guardiani della Galassia Holiday Special devono ancora iniziare, a rivelarlo è stato proprio il regista James Gunn nel corso di una conferenza stampa realizzata per l'imminente lancio di Peacemaker.

A quanto pare, questo notevole ritardo è dovuto al Covid che non accenna minimamente a rallentare la sua corsa, soprattutto in quel di Los Angeles, dove lo speciale natalizio del Marvel Cinematic Universe è in produzione.

"Le riprese devono ancora partire" ha detto James Gunn. "Dovevamo iniziarew a Los Angeles lo scorso dicembre, ma la variante omicron non ci da tregua. Il Covid non ci ha permesso di girare. Per ora non possiamo partire. Dovremo riadattare lo scipt in qualche modo, ma non ho ancora iniziato . Sono comunque entusiasta di tutto quello che abbiamo creato. È divertente".

Il regista di Guardiani della Galassia ha poi aggiunto: "Lo speciale di Natale è qualcosa di straordinario, ne sono quasi geloso. L'ho scritto per tutti gli amanti di Guardiani della Galassia e sono certo che nessuno ne resterà deluso. Ci sto lavorando da anni, ma poi è spuntato fuori tutto così naturalmente. Lo amerete, ne sono certo".

I protagonisti di Guardiani della Galassia Holiday Special sono naturalmente gli stessi del franchise cinematografico. Riusciranno a ripagare questa lunga attesa? Lo scopriremo prossimamente su Disney+.