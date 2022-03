Guardiani della Galassia: l'Holiday Special introdurrà tantissimi personaggi nel MCU!

Di fronte alla valanga di serie per il Marvel Cinematic Universe su piccolo schermo, di Guardiani della Galassia: Holiday Special se ne parlava poco. Ma dopo la sostituzione con un'altra serie e il suo arrivo nel 2022, James Gunn ha anticipato che la sua visione sarà fondamentale al terzo capitolo e introdurrà tantissimi nuovi volti.

La casa di Kevin Feige ha in sviluppo quasi una ventina di serie per il MCU che vi abbiamo ricapitolato per intero in questo articolo. E di tutte quelle annunciate, non si può dire che l’Holiday Special dedicato alla squadra di Starlord nel periodo natalizio fosse lo show più atteso. Eppure, con un rapido rivolgimento di date che ha portato al posticipo al 2023 di Secret Invasion e all’inizio delle riprese di James Gunn, sembra che vedremo la serie già per questo Natale, com’era senz’altro probabile ma non del tutto certo fino all’anno scorso.

Ma questo non è l’unico dei motivi per cui gli si dovrebbe concedere la giusta attenzione, oltre al fatto che sarà il primo prodotto di James Gunn che rivedremo, anche se si spera che Peacemaker arrivi prima. Il regista ha infatti anticipato che la serie metterà a segno una quantità di nuovi debutti fondamentali al futuro dell’MCU come non ne avevamo mai visti: “Verrà introdotto più di un nuovo fantastico personaggio MCU”. Personaggi che potrebbero diventare cruciali molto presto, vista la premessa di James Gunn sul fatto che lo speciale di Natale sarà propedeutico, per non dire fondamentale, alla visione del terzo capitolo di Guardiani della Galassia, che vedremo tornare però già in Thor Love and Thunder: "È in-canon, parla dei Guardiani, apprenderete cose che vanno imparate prima del Vol. 3".

Visti i nuovi debutti di Will Poulter nei panni di Adam Warlock e di un misterioso personaggio interpretato da Chukwudi Iwuji nel Vol. 3, potrebbero già apparire nello speciale. Sul progetto, Gunn ha recentemente dichiarato come lo consideri il suo miglior esperimento: “The Holiday Special è la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia. È totalmente ridicolo e ogni giorno non riusciamo a credere che lo stiamo facendo. Lo adoriamo tutti, completamente. È diverso da qualsiasi cosa che si sia mai vista prima. Non vedo l'ora che la gente lo veda. Inoltre arriva anche abbastanza presto. Si sa, esce questo Natale, non è che gli spettatori debbano aspettare così a lungo”. Delle serie del 2022, qual è quella che aspettate di più? Tolto l’imminente Moon Knight ovviamente?