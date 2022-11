Guardiani della Galassia Holiday Special, non solo Kevin Bacon: svelato altro cameo!

Come balla Kevin Bacon in Footloose, mai nessuno. Ce lo disse Peter Quill nel primo film sui Guardiani della Galassia, che ora possono contare su un cameo dello storico attore nei panni di se stesso nello Speciale di Natale. Ma non è l'unico cameo illustre: scommettiamo che l'altro non l'avete riconosciuto!

Lo Speciale di Natale dei nostri amati Guardiani sta portando diverse cose al Marvel Cinematic Universe. Ascolti, quello sicuramente, trasformandosi in uno dei migliori successi recenti su Disney+. Risposte a domande rimaste insolute da tempo, anche quello: per esempio, dov’era finito il Collezionista di Benicio Del Toro? Lo Speciale ha risposto anche a questa domanda. Ma nel tentativo di creare l’ultimo nesso a una battuta di Rocket sul braccio meccanico di Winter Soldier, risalente a Infinity War, ha creato una confusione immane nel MCU: problemi di continuity per Thunderbolts in arrivo!

Nel bene e nel male insomma, questo secondo Speciale del MCU dopo Werewolf by Night si pone in netto contrasto: non introduce un nuovo mondo, ma anzi si diverte a riconnettersi a qualunque battuta, easter egg o vecchio gancio vi possa venire in mente. Questo ha portato, ovviamente, all’introduzione di alcuni camei, figure dal mondo dello spettacolo cui James Gunn ha sempre guardato con l’occhio del fan. Il primo è ovviamente Kevin Bacon nei panni di se stesso, già annunciato a suo tempo e apparso in un brevissimo cameo che non vi anticiperemo, casomai non aveste ancora visto lo Speciale.

La seconda è una voce in realtà ed è anche il motivo per cui molti – soprattutto chi non l’ha visto in lingua originale – potrebbero essersela persa. È una voce che sta parlando al telefono con Bacon stesso e si tratta di Kyra Sedgwick, attrice e regista. Perché proprio lei, perché un dettaglio così minimo? Perché è effettivamente la moglie di Bacon nella vita reale: sono sposati dal 1988 e nel corso degli anni hanno dato alla luce un figlio, Travis, e una figlia, Sosie, anche lei attrice.

Voi avete visto lo Speciale? Che ne pensate di questo esperimento di James Gunn? Ditecelo nei commenti!