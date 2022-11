Guardiani della Galassia: l'Holiday Special fu il primo progetto sviluppato per Disney+!

In un nuovissimo video rilasciato dai Marvel Studios è stato svelato che lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia è stato il primo progetto MCU mai creato per Disney+. Pare, infatti, che James Gunn, che aveva proposto l'idea in maniera goliardica, lo abbia scritto in tempi record.

Con l'inizio della Fase 4 i prodotti televisivi sono diventati un qualcosa di indispensabile per capire al meglio le intricate e complesse trame del Marvel Cinematic Universe. La prima idea a riguardo pare sia arrivata a James Gunn ben 2 anni prima del lancio di Disney+. In un nuovo video promozionale pubblicato dalla piattaforma Kevin Feige ha svelato che lo speciale "È stata la primissima cosa mai concepita dai Marvel Studios per Disney+".

Mentre James Gunn risponde alle teorie dei fan sullo speciale, diversi membri del cast hanno cominciato ad esporsi riguardo cosa ha significato lavorare in questo progetto e cosa secondo loro significhi. Chris Pratt lo ha descritto addirittura con un "lavoro vomitato da un genio pazzo" descrivendo l'assurdità delle dinamiche e della storia raccontata nello speciale. Già dal primo teaser trailer, infatti, vediamo Mantis e Drax più che concentrati nel rendere il Natale di un Peter Quill depresso praticamente perfetto. L'idea sullo speciale, secondo quanto chiarato da Kevin Feige sembrava più una presa in giro che altro. "Sul set del Vol. 2 , James Gunn ha detto: 'Dovremmo fare uno speciale per le vacanze'. Ci siamo fatti tutti una risata. Abbiamo pensato che sarebbe stato grandioso... E poi l'ha scritto in tre giorni".

Avremo anche dei piacevoli ritorni. Michael Rooker tornerà nello speciale di Natale per vestire nuovamente i panni di Yondu, probabilmente in qualche flashback del passato del giovane Peter Quill. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!