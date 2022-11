Guardiani della Galassia Holiday Special: svelati tutti gli easter egg!

Uno dei più grandi punti a favore dello Speciale di Natale dei Guardiani della Galassia sono stati sicuramente gli easter egg. Più volte, nel corso della narrazione, vengono presentati riferimenti più o meno sottili sull'MCU e non solo, rendendo la storia sempre più interessante da scoprire.

Il Marvel Cinematic Universe sta diventando sempre di più la casa degli easter egg. Ogni prodotto diventa un vero e proprio scrigno per i riferimenti di questo tipo. Un modo, non solo per rendere la narrazione più divertente e dinamica, ma anche appassionare ancor di più i fan più accaniti. Se nei film era già persistente, il fenomeno su Disney+ è diventato quasi incontrollato. Nonostante siano un racconto autonomo, anche gli speciali diventano un ottimo terreno per gli easter egg.

Mentre lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia ha conquistato ottimi voti su Rotten Tomatoes, continua ad essere un'infinita miniera d'oro di riferimenti. Nel corso della storia, vediamo diversi davanti il Grauman's Chinese Theatre di Hollywood, fare il cosplay di personaggi come Ant-Man, Black Widow e Captain America.

Proprio parlando dell'universo di Cap, uno degli easter egg più esilaranti del film interessa proprio un personaggio molto legato a Steve. Stiamo parlando infatti di Bucky. Fin da Infinity War, Rocket sembra essere più che propenso nel rubare il prezioso braccio di vibranio dell'ex Soldato d'Inverno. Nello speciale pare che Nebula sia riuscita ad entrare in possesso dell'arto, regalandolo all'altro. Uno cegli easter egg più divertenti coinvolge, invece, un personaggio di Eternals, niente poco di meno che Kingo. In una inquadratura vediamo promosso uno "speciale di Natale" della celebre star di Bollywood.

Oltre ai riferimenti al mondo dell'MCU ne abbiamo molti anche riguardo il mondo Disney e alla cultura anni 80. Oltre a comparire un fedele cosplay di Jack Sparrow, vediamo un uomo vestito da GoBot, personaggio dei Transformers. Lo speciale di Natale de I Guardiani della Galassia a segnato un nuovo record impensabile riguardo la mancata presenza di un cattivo all'interno del film.