Guardiani della Galassia, James Gunn: 'Due attori del cast non sono mai stati sul set'

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 sono iniziate da circa dieci giorni, mentre l'arrivo del film è previsto per il lontano 2023. James Gunn torna ancora una volta al timone del progetto, e ci racconta una strana curiosità: due personaggi che fanno parte del cast, non sono effettivamente mai stati sul set del film!

Stiamo parlando ovviamente di Bradley Cooper e Vin Diesel, che nella pellicola si occupano del doppiaggio per Rocket Raccoon e Groot. I due, generalmente, lavorano proprio in cabina di doppiaggio senza il bisogno che si rechino sul set, dove i loro personaggi sono rappresentati da attori che servono principalmente per dare le linee guida al lavoro in post-produzione.

A rivelarlo è stato Gunn nel rispondere al commento di un fan su Instagram. "La recitazione e il motion capture di Rocket sono sempre portati sullo schermo da [Sean Gunn]", ha detto il regista. "La voce è di Bradley. Né Vin né Bradley sono mai effettivamente stati sul set di Guardiani". La cosa sembra assurda, ma non ci stupisce se pensiamo al fitto calendario di impegni dei due celebri attori.

Forse se tutto va bene, potrebbero entrare come ospiti sul set dello Speciale festivo di Guardiani della Galassia in arrivo a Natale 2022. Chissà.