Guardiani della Galassia, Karen Gillan: 'La storia di Nebula meriterebbe una serie'

Durante un'intervista con ScreenRant, Karen Gillan ha spiegato le ragioni per cui secondo lei il personaggio di Nebula dei Guardiani della Galassia meriterebbe una sua serie nell'ambito del Marvel Cinematic Universe.

Nell'ambito dell'espansione del MCU giunto alla sua quarta fase, Disney+ ha ospitato numerose serie TV sulla sua piattaforma, dalla WandaVision di inizio 2021 alla serie attualmente in corso su Moon Knight.

Mentre molte altre serie sono ancora in fase di sviluppo o in lavorazione, con l'obiettivo di esplorare nuovi meandri e personaggi del vasto universo Marvel, i Guardiani della Galassia saranno per la prima volta protagonisti di uno spin-off con l'Holiday Special dei Guardiani della Galassia, atteso per Natale 2022.

Ma per l'attrice Karen Gillan, la storia personale di Nebula sarebbe adatta a una sua serie TV in seguito all'uscita in sala del film Guardiani della Galassia 3, ma la potestà decisionale in merito è ovviamente in mano ai Marvel Studios: "Non so, direi che Marvel dovrebbe dire di sì" ha dichiarato Gillan, rispondendo a chi chiedeva cosa sarebbe servito perché lo show diventasse realtà. "Sarebbe grandioso, credo che Nebula abbia una storia molto interessante e sarebbe bello conoscerla meglio".

Non sappiamo dunque se i Marvel Studios stiano considerando davvero di realizzare una serie spin-off su Nebula, ma di certo Karen Gillan ha espresso la sua disponibilità a farlo e questo potrebbe essere un buon primo passo per poter vedere tra qualche anno la storia delle origini di Nebula, nella sua crescita a fianco del padre Thanos (magari con il ritorno di Josh Brolin).