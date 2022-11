Guardiani della Galassia, mistero sullo Speciale: QUELLO è Mark Hamill o un sosia?!

They tried to sneak in Mark Hamill like we wouldn’t notice. #GuardiansoftheGalaxyHolidaySpecial #GotGHolidaySpecial pic.twitter.com/VMv02Xy0Rr — Fred Russo (@fkafreddie) November 25, 2022

gotg holiday special spoilers

-

-

-

-

-

MARK HAMILL???? pic.twitter.com/J0n9A786BR — melina saw wakanda forever !! (@yelenaskywalker) November 25, 2022