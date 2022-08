Guardiani della Galassia, un set LEGO ci fa dare un primo sguardo all'Holiday Special

Guardiani della Galassia Vol.3 sarà la fine di un'era, perché segnerà l'addio alla celebre squadra e a James Gunn, che si allontanerà momentaneamente dalla Marvel. Prima dell'arrivo del film, però, vedremo l'Holiday Special di Natale, di cui abbiamo appena scoperto alcuni dettagli grazie a un set LEGO.

In assenza dell'arrivo di un trailer, nonostante la fine delle riprese dell'Holiday Special, infatti i fan devono cercare modi alternativi per ottenere indizi. In particolare a darci informazioni sono le immagini di un calendario dell'avvento ispirato allo spin-off, che sono sono emerse sull'app LEGO Instrucions e che troverete in fondo all'articolo.

Nel riquadro frontale del set in questione potete notare Star-Lord che sfreccia con il suo jet-pack, Rocket che prova ad arrostire un tacchino con una pistola lanciafiamme, Mantis che prepara una specie di bevanda e Groot decorato come un albero di Natale. Da quel che possiamo vedere possiamo dedurre che Quill proverà a convincere la banda a celebrare Natale in vecchio stile sulla Terra. Tuttavia non finisce qui, perché sembrerebbe di intravedere anche l'armatura di Thanos, mentre sul retro, verso destra, si possono notare varie celle che somigliano a quelle viste nella raccolta di The Collector su Knowhere. Questo potrebbe confermare il ritorno di Benicio del Toro come Taneleer Tivan.

E voi, avete scovato altri dettagli nella foto del set LEGO? Fatecelo sapere nei commenti!