Guardiani della Galassia Vol.3, Chris Pratt: 'Star Lord affronterà la perdita di Gamora'

Quella di Gamora in Infinity War è una delle morti più strazianti del MCU, e avrà sicuramente un impatto sulla squadra dei Guardiani della Galassia nel treequel. In un'intervista di ScreenRant con Chris Pratt, l'attore ha rivelato che il dolore di Star-Lord lascerà il gruppo indifeso contro gli attacchi dei nemici.

Questo film sarà il più emozionante dei tre Guardiani della Galassia, e vedrà in verità il ritorno di Gamora, ma non del personaggio che conosciamo. Come abbiamo visto già in Endgame, una diversa variante proveniente da Terra-616 è arrivata sull'universo del MCU. Ovviamente quest'ultima non ha ricordi dei Guardiani, e intraprende il suo percorso su questo nuovo universo da sola. Sembra che nel treequel diventerà leader dei Ravangers.

Nel frattempo Peter Quill starà ancora piangendo la sua compagna. "Gamora è l'amore della vita di Star-Lord, l'amore romantico della sua esistenza" ha spiegato Pratt nel corso dell'intervista. " [Peter] Ha affrontato la perdita di Yondu e, ovviamente, di sua madre. E adesso sta vivendo la perdita di Gamora, l'unica persona che lo conosceva davvero e lo amava. Lei non sa chi sia. Questo ha davvero avuto un grande impatto su di lui a livello personale e sulla sua capacità di essere un leader dei Guardiani della Galassia. Apre i Guardiani ad [attaccare] e li rende vulnerabili. È lì che lo vedi. Sta elaborando quella cosa, di sicuro".