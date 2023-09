Guè Pequeno sul red carpet di Venezia: 'pieno di gente che non ha mai visto un film'

Mentre a Venezia è esplosa la polemica di Pierfrancesco Favino su Ferrari, sui social impazzano le foto di influencer e VIP che hanno sfilato sul Red Carpet del Festival. Le immagini evidentemente non sono passate inosservate agli occhi di Guè Pequeno, che sul proprio account ufficiale social è entrato a gamba tesa.

Il rapper infatti senza mezzi termini afferma che quanto visto è “un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film”. Immediate sono arrivate le reazioni dei follower, alcuni dei quali l’hanno contrattaccato ricevendo però risposte piccate. In particolare, ad un utente Guè ha affermato che non era presente sul Red Carpet in quanto impegnato a lavorare.

Alcuni hanno visto il tweet come un dissing ai colleghi Ernia e Geolier, che erano presenti al Festival del Cinema di Venezia ed hanno sfilato anche sul tappeto rosso. Guè Pequeno però ha però lasciato intendere come gli obiettivi dei suoi tweet fossero altri e non i colleghi rapper.