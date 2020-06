E' guerra tra Barbara D'Urso e la figlia di Ornella Muti: volano querele e diffide

Volano gli stracci tra Barbara D'Urso e Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Secondo quanto riferito dalla stampa nazionale, Carmelita avrebbe deciso di diffidare la Ravelli a seguito delle insinuazioni che la giovane avrebbe fatto sulla sua vita personale.

Di conseguenza, l'attrice ha deciso di recarsi dai Carabinieri insieme alla figlia per tutelarsi.

Tutto è iniziato quando Naike Rivelli insinuò che Barbara avrebbe avuto un amante segreto a Mediaset, una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie quest'ultima che ha deciso di querelarla.

La Rivelli, a sua volta, si è sfogata sul proprio profilo Instagram affermando invitando "Barbara D'Urso a smetterla di parlare di me e della mia famiglia, quando io non ci stavo per potermi difendere, usando foto e video. Adesso basta, basta diffide. Non si può dire che io mi faccia pubblicità col suo nome, ho i miei social che sono seguiti da persone di tutto il mondoe che non sanno nemmeno chi sia lei visto chenon sono italiani".

Due giorni fa, la figlia di Ornella Muti si è mostrata insieme alla madre mentre si stavano recando dai Carabinieri: "dove stiamo andando mamma? A fare una passeggiata, ma dai Carabinieri! Il perchè chiediamolo alla signora Barbara D'Urso" ha affermato Naike, a cui ha risposto la mamma affermando che "i figli non si toccano, cara Barbara D'Urso. Poi una mamma amica che denuncia i figli... forse non siamocosì amiche. Non posso crederci che abbia fatto una cosa così a Naike".

La vita privata di Barbara D'Urso era stata anche al centro di un'accesa lite con Vittorio Sgarbi, poi scaturita nelle scuse alla D'Urso da parte del critico d'arte.