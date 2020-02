Guerra e magia nel primo trailer ufficiale di The Letter for the King di Netflix

Netflix ha finalmente pubblicato online il primo trailer ufficiale per l'annunciata e intrigante The Letter for the King, nuova serie fantasy basata sull'omonimo romanzo di Tonke Dragt che vedrà come interpreti principali gli attori Amir Wilson (His Dark Materials) e David Wenham (Il Signore degli Anelli).

La serie segue il viaggio di un cavaliere, che lungo la sua strada verrà coinvolto in una magica profezia per consegnare una lettera riservata al re. Questa la sinossi ufficiali: "The Letter for the King è la storia di un principe spietato che minaccia di gettare l'oscurità nel mondo, quando un giovane cavaliere in addestramento di nome Tiuri intraprende un'epica ricerca per consegnare una lettera segreta al re. Lungo la strada, si ritrova inaspettatamente al centro di una profezia magica che predice l'ascesa di un eroe che può sconfiggere il principe e ristabilire la pace. Se sopravviverà al viaggio, Tiuri dovrà imparare cosa significa essere un vero cavaliere - e un vero leader."

Oltre a Wilson (Tiuri) e Wenham (Sir Tiuri il Valoroso), fanno parte del cast anche Omid Djalili (His dark materials) nel ruolo di Sir Fantumar, Peter Ferdinando (King Arthur: Legend of the Sword) nei panni di Jaro e Ruby Serkis (National Treasure) che interpreta Lavinia.

The Letter for the King è atteso su Netflix il prossimo 20 marzo.