La Guerra dei Mondi: online trailer e data di uscita della serie di BBC One

Dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese de La Guerra dei Mondi, la serie TV targata BBC One si mostra in un nuovo trailer. Inoltre scopriamo che l'ambizioso show ispirato all'omonimo romanzo di H.G. Wells andrà il onda sul canale di Sky laF.

Il prossimo 11 e 18 ottobre alle ore 21:10 ricordatevi quindi di sintonizzarvi sul canale 135 di Sky per non perdervi questa serie diretta da Craig Viveiros, che ha già collaborato con l'emittente britannica per "Dieci Piccoli Indiani" e sceneggiata da Peter Harness, famoso per il suo lavoro in "L'ispettore Wallander". Ad affrontare l'invasione aliena troveremo invece Rafe Spall e Eleanor Tomlinson, rispettivamente nei panni di George e Amy, coppia anticonformista che si ritroverà suo malgrado al centro dell'azione. Insieme a loro saranno presenti lo scienziato Ogilvy, interpretato da Robert Carlyle, e il fratello maggiore di George, Frederick, con il volto di Rupert Graves.

Lo show sarà composto da 3 puntate da 60 minuti, prodotti grazie alla collaborazione tra BBC e Mammoth Screen. Se per qualche motivo dovreste perdervi un episodio ricordiamo che sarà disponibile nei servizi Sky Go e Sky On Demand. Inoltre se cercate altre indiscrezioni vi lasciamo con il primo trailer de La Guerra dei Mondi, oltre a quello presente in calce alla notizia.