La Guerra dei Mondi: primo sguardo ufficiale alla serie targata Fox!

Fox e Canal+ hanno pubblicato (via Variety) le prima immagini ufficiali de La Guerra dei Mondi, nuova trasposizione del celebre romanzo di H.G. Wells per il piccolo schermo da non confondere con l'omonima miniserie che debutterà entro l'anno su BBC One.

Le immagini, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, offrono un primo sguardo ai protagonisti interpretati da Elizabeth McGovern e Gabriel Byrne e ad alcuni soldati dell'esercito francese, il cui punto di vista a quanto pare verrà esplorato nell'adattamento.

Lo show sarà una riproposizione in chiave moderno del romanzo di Wells e seguirà le vicende delle poche persone rimaste sulla terra in seguito ad un apocalittico attacco extra-terrestre.

"Nella letteratura, i romanzi dispotici e le science fiction sono sempre state un ottimo modo per affrontare il terrore collettivo" ha dichiarato Byrne. "Ma Wells aveva capito che la più grande minaccia non è là fuori, ma dentro noi stessi, e in questa nuova storia vedremo che l'unica cosa che può realmente salvarci è l'umanità."

Howard Overman (Misfits) sta sviluppando la serie per conto di Fox Networks Group Europe and Africa, Canal+ e AGC Television, che al momento sono impegnati per trovare una distribuzione per gli Stati Uniti e l'Europa.

Il romanzo di Wells è stato adattato nel 2005 per il grande schermo da Steven Spielberg con il film che vedeva come protagonista Tom Cruise.