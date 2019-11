Guest star importanti e colpi di scena nei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite

Le foto di Crisi sulle Terre Infinite hanno attirato l'attenzione dei fan, anticipando alcune delle sorprese dell'evento crossover. Adesso l'emittente televisiva The CW ha deciso di condividere la sinossi delle prime tre puntate dell'Arrowverse.

La lotta contro l'Anti-Monitor è ormai alle porte e gli eroi dell'Arrowverse dovranno avvalersi di tutti gli alleati possibili per sopravvivere allo scontro. Ecco quindi la trama dell'episodio numero uno: "The Monitor invia il suo aiutante Harbinger a richiamare gli eroi più forti, stiamo parlando di Supergirl, The Flash, Green Arrow, Batwoman, White Canary, The Atom e Superman, per prepararli alla Crisi. Mentre loro sono impegnati, J'onn e Alex cercano l'aiuto di Lena per scoprire come salvare gli abitanti di Earth-38", alla regia troveremo Jesse Warn, mentre a scrivere la storia della puntata sono stati Marc Guggenheim e Robert Rovner.

L'evento continua così nel secondo episodio: "Il gruppo sfrutta l'invenzione di Ray per trovare nuove reclute per aiutarli a salvare l'universo. The Monitor manda Iris, Clark, cioè Tyler Hoechlin, e Lois alla ricerca di un misterioso kryptoniano, mentre Kate Kane e Kara cercano Bruce Wayne, interpretato da Kevin Conroy. Inoltre Mia sfida Cara, Rory scopre un talento inaspettato e assistiamo al ritorno di Lex Luthor", la regista sarà Laura Belsey, mentre la sceneggiatura è opera di Don Whitehead e Holly Henderson.

La terza puntata, diretta da David McWhirter e scritta da Eric Wallace, invece introdurrà un nuovo personaggio: "Pariah contatta Black Lightning per aiutare nella lotta contro l'Anti-Monitor, dopo che Flash-90 rivela quello che ha scoperto dopo la sua battaglia in Elseword. Con l'ingegno di Black Lightning, Barry, Cisco e Killer Frost cercano di ideare un piano che potrebbe salvare tutti. Nel frattempo Iris ha una discussione importante con Ryan Choi, mentre Oliver Queen e Diggle tornano in un luogo a loro familiare".

La Crisi inizierà il prossimo 8 dicembre in una puntata di Supergirl, andando avanti per tre episodi prima della pausa invernale. Per ingannare l'attesa vi consigliamo di vedere questo trailer di Crisi sulle Terre Infinite.