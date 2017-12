Guggenheim ha già dei piani per le prossime stagioni di Arrow e Legends of Tomorrow!

Mentre l’interosi è preso la consueta pausa invernale e tornerà a gennaio sulla rete statunitenseper mostrarci la seconda parte della stagione corrente, i produttori del franchise stanno già pensando al futuro e alle stagioni successivi dei vari show.

Durante un'intervista esclusiva rilasciata al portale di informazione ComicBook.com, Marc Guggenheim, produttore esecutivo di Arrow e Legends of Tomorrow, ha infatti rivelato che la produzione ha già dei potenziali piani per le prossime stagioni dei due serial.



“Per quanto riguarda Legends, abbiamo delle idee per quella che io definirei ‘la ragione d’esistere’ della Stagione 4. Penso che ogni Stagione abbia avuto una propria ragione d’esistere. Per quanto riguarda Arrow, abbiamo piani per un cattivo. Non mi aspetto che entrambi i piani vengano approvati, perché abbiamo la libertà di inventarci sempre qualcosa di meglio. E talvolta accade sul serio. Ma le descriverei come un punto di partenza per quello che accadrà nelle stagioni successive di entrambi gli show.”



Sebbene queste dichiarazioni non ci diano molte informazioni sul futuro dei due show, rivelano quantomeno la fiducia che i produttori ripongono in ambedue le serie. Nessuna dei due show, invero, è ancora stato rinnovato ufficialmente dal network The CW, ma l’intero team creativo è convinto che l’annuncio arriverà a tempo debito.

E voi, vorreste che Arrow e Legends of Tomorrow venissero rinnovati ancora una volta?