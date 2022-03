Guida astrologica per cuori infranti 3, la terza stagione si farà?

Puntale come la Giornata Internazionale della Donna è arrivata la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti, la rom-com italiana tratta dal successo editoriale di Silvia Zucca. Lo show ha ottenuto un buon successo di pubblico, ma per la terza stagione potrebbero esserci alcuni problemi.

Non si può certo dire che Netflix non abbia un buon numero di frecce al proprio arco, fra quelle che hanno centrato l’obiettivo e quelle ancora da scoccare, per quanto riguarda il mondo della serialità. Da un lato, prepara l’uscita imminente di una serie Netlix amatissima – da una certa fetta di pubblico – e nel frattempo porta avanti con grande sicurezza lo spin-off di Michael Hirst sui vichinghi del Kattegat: basti pensare al numero di stagioni già ufficiali di Vikings Valhalla. Ma per quanto riguarda i titoli più indipendenti invece, le riconferme non sono mai certe. Fra questi, la nuova serie con Toni Collette in attesa di un rinnovo ufficiale per Frammenti di lei. Ma anche l’italianissima Guida astrologica.

Tratta dal bestseller di Silvia Zucca pubblicato da Casa Editrice Nord, la serie racconta la crescita personale e professionale di Alice, editor televisiva poco più che trentenne. Grazie all’incontro con l’amico Tio nella fredda Torino, Alice vedrà crescere la fiducia in sé stessa e la spinta a lasciarsi andare, anche e soprattutto – da cui il titolo – con il favore degli astri: avete capito bene, dello zodiaco. Credeteci o meno, la possibilità di un rinnovo potrebbe essere direttamente legata a questo fattore di rischio. Interrogata su una terza stagione infatti, Netflix ha fatto sapere tramite i suoi portavoce che nessuna decisione è stata ancora presa.

Questo vuol dire solo che la serie non era già pensata per una terza stagione in automatico, ma sappiamo che Netflix si riserva le prime quattro settimane di ascolti – fino all’8 maggio quindi – per valutare il successo dei titoli presso il pubblico. C’è però un potenziale problema. Non tanto il fatto che la serie abbia coperto interamente la storia originale della Zucca, quanto piuttosto la sua struttura astrologica. Con 12 episodi totali usciti finora – sei nella prima e sei nella seconda stagione – la serie ha ripercorso tutti e dodici i segni zodiacali, avendo in un certo senso esaurito il proprio materiale umano.

E se anche si volesse dimenticare questo fattore e ricominciare tutto da zero, secondo l’opinione di molti sarebbe la struttura stessa del racconto a richiedere un nuovo ciclo di segni. Ergo, per Netflix, rinnovare la serie per una terza potrebbe significare anche doversi impegnare per una quarta stagione, il che potrebbe costituire un rischio. D’altronde però, con i suoi solo sei episodi a stagione, la Guida astrologica per cuori infranti è una miniserie rapida e indolore sia per costi che per tempi di produzione. Se l’eventuale rinnovo fosse infatti annunciato all’inizio dell’estate, potremmo vederla pronta già nel giro di un anno. Voi la state seguendo? Ditecelo nei commenti!