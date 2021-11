Guida astrologica per cuori infranti, a Milano apre il Netflix Tattoo Studio!

In occasione del lancio della nuova serie italiana Netflix Guida astrologica per cuori infranti, il 6 e 7 novembre a Milano aprirà il Netflix Tattoo Studio, uno spazio arricchito da attività, a tema rigorosamente astrologico, dedicate ai fan dello show!

Per celebrare il lancio dello show, durante le giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre la Rimessa Fiori di Milano si trasformerà in un tattoo studio interamente dedicato ai fan della serie e dell'opera da cui è tratta. Il Netflix Tattoo Studio sarà aperto dalle 11 alle 17 del 6 novembre e dalle 11 alle 20 del 7 novembre, con ingresso gratuito e contingentato secondo le norme anti-Covid.

Durante le due giornate, il pubblico sarà coinvolto in una serie di attività a tema astrologico e divertenti photo opportunity. Al centro della Rimessa Fiori, il tattoo artist Pietro Sedda effettuerà la copertura gratuita di tatuaggi dedicati agli ex per alcune persone già selezionate da Netflix grazie a una campagna social.

In entrambe le giornate, dalle ore 11.30 sarà presente anche l'autrice Silvia Zucca, per letture e firmacopie del libro da cui è tratta la serie Guida astrologica per cuori infranti, che ha debuttato su Netflix il 27 ottobre.

Guida astrologica per cuori infranti è la nuova serie italiana Netflix composta da 6 episodi e diretta da Bindu De Stoppani e Michela Andreozzi. Se ve lo siete perso, qui potete vedere il trailer di Guida astrologica per cuori infranti!

In Guida astrologica per cuori infranti Alice (interpretata da Claudia Gusmano, nota ai più per il suo ruolo nella fiction L'allieva) lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, dove non ha molte possibilità di carriera, sebbene sia spesso la persona più competente nella stanza. La sua vita sta per cambiare completamente grazie all'incontro con Tio (Lorenzo Adorni), un attore di soap opera e sedicente guru dell’astrologia.

Oltre agli interpreti già citati, nel cast troviamo altri nomi della fiction italiana come Giancarlo Ratti, Emanuela Grimalda, Fausto Sciarappa, Maria Amelia Monti, Bebo Storti, Alberto Boubakar Malanchino, Michele Rosiello, Francesco Arca e Euridice Axen.

