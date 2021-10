Guida astrologica per cuori infranti, il trailer della serie Netflix in arrivo ad ottobre

Netflix ha pubblicato il trailer della nuova attesa serie tv in arrivo in streaming il 27 ottobre in tutti i Paesi, dal titolo Guida astrologica per cuori infranti, creata da Bindu e Stoppani e diretta da Bindu e Michela Andreozzi. Lo show è tratto dall'omonimo successo editoriale di Silvia Zucca, pubblicato da Casa Editrice Nord.

Composta da 6 episodi, Guida astrologica per cuori infranti è tra le serie Netflix che arriveranno ad ottobre 2021 e racconta la storia di Alice, interpretata da Claudia Gusmano, una trentenne single che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con poche possibilità di fare carriera sebbene si ritrovi ad essere la persona maggiormente competente sul luogo di lavoro.



Il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre, mentre il nuovo misterioso direttore di produzione Davide viene assunto per verificare la produttività del team. La vita di Alice sta per cambiare quando incontra Tio, un attore di punta della soap opera a cui lavora il suo network, sedicente guru dell'astrologia e destinato a diventare la sua guida astrologica per cuori infranti.

Paola Lucisano, produttrice della serie, ha dichiarato:"Mi sono innamorata di questa serie perché credo possa far sognare. Universale, fresca, che risponde al desiderio del pubblico in questi tempi. Lavorare con Netflix è stato molto stimolante: un confronto serrato sul piano editoriale e una modalità industriale con una visione internazionale".

Il cast è composto da Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni, Michele Rosiello, con la partecipazione di Bebo Storti, Francesco Arca, Maria Amelia Monti ed Euridice Axen.



