Guida astrologica per cuori infranti, ecco il trailer della stagione 2 della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti, la serie tv con protagonista Claudia Gusmano, pronta a tornare sulla piattaforma streaming dopo il successo della stagione 1. Il video mostra alcune delle nuove sequenze e anticipano ciò che gli spettatori potranno vedere nel nuovo ciclo di episodi.

Guida astrologica per cuori infranti è tratta dal romanzo di Silvia Zucca, creata e diretta da Bindu de Stoppani, e co-diretta da Michela Andreozzi.

La serie è ambientata a Torino e mescola romanticismo e tragicomico; Alice Bassi è una giovane donna single, assistente di produzione in una piccola tv. Alice conosce Tio, la sua guida astrologica per cuori infranti, che gli permetterà di percorrere un nuovo sentiero verso l'amore e il successo. Su Everyeye trovate il trailer della prima stagione di Guida astrologica per cuori infranti.



Nella seconda stagione la trasmissione di Alice continua a mietere sempre più successo ma il suo amore con Davide viene messo alla dura prova dalle... stelle.

Il cast è composto da Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni interpreta il personaggio di Tio e Michele Rosiello nel ruolo di Davide, il fidanzato di Alice nonché direttore creativo del network nel quale lavora.



Sul nostro sito potete scoprire tutte le novità di inizio anno su Netflix, nel mondo delle serie tv che da tempo ormai spopolano sulla piattaforma streaming.