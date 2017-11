Guillermo del Toro annuncia la trilogia animata Tales of Arcadia

durante la presentazione della serie animata Trollhunters 2 ha annunciato che l'universo legato alla serie si espanderà arrivando a formare una trilogia intitolata. Il centro delle lotte e delle dispute sarà proprio la città di Arcadia e il progetto sarà ancora una volta targato Netflix.

Le altre due serie s'intitoleranno l'una 3 Below, con protagonisti due alieni teenager che appartengono alla famiglia reale e che si ritrovano insieme alla guardia del corpo nella città di Arcadia inseguiti da un dittatore feroce. I due affronteranno il mondo del liceo mentre tenteranno di riparare la propria navicella e tornare sul proprio pianeta per sconfiggere i nemici. L'altra, Wizards, racconterà quello che accade quando i troll, i maghi e gli alieni dovranno lottare per il controllo della magia.

3 Below sarà pronta nel 2018 mentre Wizards sarà disponibile nel 2019. Entrambe saranno prodotte dalla DreamWorks.

Guillermo del Toro è reduce dalla conquista del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia con The Shape of Water.