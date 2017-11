Gunpowder: trailer ufficiale per la nuova miniserie con Kit Harington

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, nuova miniserie prodotta da BBC One che vede protagonista la star di

Gunpowder è una miniserie thriller ispirata alla figura di Guy Fawkes e ambientata nel XVII secolo. La serie seguirà la storia del Gunpowder Plot, il tentativo da parte di un gruppo provinciali inglesi cattolici che cercarono di far saltare in aria la Camera dei Lord e uccidere Giacomo I per insidiare un inglese cattolico al trono nel 1605. Ma tale tentativo non andò a buon fine quando le autorità di Westminster Palace gli esplosivi e Guy Fawkes a custodia di essi. Nonostante stesse svolgendo un compito fondamentale, Fawkes non fu l'ideatore del piano. L'uomo dietro tutto ciò fu Robert Catesby, che verrà interpretato da Harington il quale ha recentemente rivelato di essere un diretto discendente di Catesby.

La serie è stata scritta da Ronan Bennett, diretto da J. Blakeson e prodotto da Kudos in collaborazione con Thriker Films per BBC One. I produttori esecutivi sono Ollie Madden per Kudos e Matthew Read per la BBC. Harington e Daniel West sono i co-produttori esecutivi per Thriker Films. Lo show sarà distribuita da Endemol Shine International. Inoltre, il cast comprenderà anche Liv Tyler, Mark Gatiss, Peter Mullan, Tom Cullen, Edward Holcroft, Shaun Dooley e Robert Emms.

L'esordio negli Stati Uniti è previsto su HBO il 18 dicembre 2017.