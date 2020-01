Gus Fring ci spiega come stirare una camicia, nel nuovo spot di Better Call Saul

Dopo il drammatico teaser trailer di Better Call Saul 5, arriva un nuovo video pubblicitario dai toni decisamente più rilassati. Gustavo Fring ci spiega come stirare una camicia per presentarsi al meglio ed apparire professionali.

Il personaggio è uno dei più iconici di Breaking Bad, e dopo aver fatto il suo arrivo anche nello spin-off, è protagonista anche di un simpatico spot pubblicato su Facebook.

"In ambito lavorativo, e in ciascuno dei miei ristoranti, l'apparenza è fondamentale. E un'ottima esperienza gastronomica richiede un'ottima presentazione. Io stesso mi attengo a questi stessi standard."

Esordisce così l'impeccabile Gus, gestore della famosa catena di fast food Los Pollos Hermanos. Successivamente, ci spiega in un video informativo il procedimento migliore per stirare una camicia. I passi fondamentali sono: controllare l'etichetta in modo da comportarsi di conseguenza, inumidire la camicia per rimuovere al meglio le pieghe, e porre particolare attenzione alle maniche. Sul finale il tono cordiale di Gus si incrina e per un secondo riusciamo ad intravedere il suo genio criminale, basato sulla maniacale ricerca di perfezione.

"Se avete fatto tutto correttamente il vostro lavoro non potrà essere rilevato ", un evidente riferimento alla cura che Gus mette nel compiere atti criminali e nel nasconderne le tracce. Sicuramente il video rappresenta una bella trovata, perfettamente in linea con il carattere di Fring.

Per un'ulteriore occhiata alla nuova stagione, vi rimandiamo al nuovo video dietro le quinte di Better Call Saul, ricordandovi che la quinta stagione arriverà il 23 febbraio 2020.