Gustaf Skarsgard: i ruoli più famosi della star di Cursed e Vikings

In attesa di capire come proseguirà Vikings, facciamo la conoscenza di uno degli attori chiave della serie: Gustaf Skarsgard, interprete di Floki e di altri personaggi che hanno saputo conquistare i fan.

Serie tv

L'attore è approdato nel mondo televisivo negli anni '90, recitando soprattutto in serie svedesi a sfondo storico. L'esperienza gli è servita per farsi valere in tre produzioni recenti di spessore: la prima è ovviamente Vikings, in cui interpreta Floki, abile costruttore di navi e miglior amico di Ragnar. La seconda è Westworld, grande successo di Jonathan Nolan e Lisa Joy. Qui interpreta Karl Strand, uno degli antagonisti principali della seconda stagione, a capo del gruppo militare della Delos che si occupa di sedare la rivolta all'interno del parco a tema: il suo destino non è dei migliori, visto che va a scontrarsi con la spietata Dolores e con Bernard. Più recentemente Sgarsgard ha ottenuto il ruolo di Merlino nella serie Netflix Cursed e ha quindi avuto modo di reinterpretare il personaggio a suo modo, visto che qui viene dipinto come una figura leggendaria legata al popolo magico dei Fey e alla protagonista Nimue.

Film

Skarsgard vanta un corposo curriculum anche per quanto riguarda l'ambito cinematografico, ed è apparso in molti progetti svedesi come Arn - The King Templar, Trust Me e Patrick Age 1.5, per poi passare a pellicole internazionali come The Way Back, film survival con Ed Harris e Colin Farrell, e Autumn Blood. Ha recitato anche in Kon-Tiki, basato sulla tragica spedizione del 1947 e prodotto in modo molto particolare: ogni scena è stata girata sia in inglese sia in norvegese, così da avere due versioni del film a seconda del pubblico.

Sicuramente ritroveremo l'attore in molti altri progetti interessanti, e vista la sua performance in Cursed potrebbe arrivare persino uno spinoff su Merlino.