Guy Fieri si trasforma in Baby Yoda nel suo ultimo meme

L'inarrestabile galleria di meme che hanno per protagonista Baby Yoda, l'iconico personaggio lanciato dalla serie Disney+ The Mandalorian, si arricchisce di un nuovo elemento. L'autore in questo caso è il noto personaggio televisivo, nonché ristoratore, Guy Fieri, autore già in passato di altri meme autoironici e molto apprezzati.

Dopo essersi rappresentato nei panni della Ursula del live action Disney La Sirenetta, Guy Fieri ha quindi deciso di "interpretare" Baby Yoda, che fin dalla sua prima apparizione, alla fine del primo episodio di The Mandalorian, ha colpito l'immaginario collettivo, suscitando immediatamente simpatia e tenerezza. Nell'immagine, postata su Twitter, possiamo vedere l'ormai celebre creatura verde con alcune caratteristiche del look del "sindaco di Flavortown", come gli ossigenati capelli a spazzola, il pizzetto e le stanghette degli occhiali da sole, indossati all'indietro.

Per i fan del personaggio, il risultato è indubbiamente esilarante, un po' come il filmato di un utente Facebook che ha immaginato Baby Yoda in una sitcom anni '80.

La star del web di quest'ultimo scorcio del 2019, tecnicamente, non ha ancora un nome - né si conosce quello della sua specie - e non è detto che questo particolare venga svelato presto. Dave Filoni, produttore di Star Wars: The Mandalorian, ha rivelato qualche settimana fa che il team di creativi ha intenzione di mantenere ancora per un po' un alone di mistero intorno alle origini di Baby Yoda.

"Vogliamo mantenere ancora un sacco di cose misteriose. Non vogliamo andare in giro a rispondere alle domande e rendere tutto meno speciale, ma raccontiamo una storia che è interessante e avvincente e la aggiungiamo a questa grande galassia."

La trama, quindi, continuerà a dipanarsi un po' alla volta, mentre il quarto episodio di The Mandalorian ha introdotto il personaggio di Cara Dune.