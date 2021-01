Gwendoline Christie: la Brienne di Game of Thrones nel cast di Sandman targato Netflix

A quanto pare, Tom Sturridge ha trovato compagnia: l'attrice di Star Wars e Game of Thrones Gwendoline Christie si è aggiunta al cast di Sandman, il nuovo live-action Netflix basato sulla serie a fumetti ideata da Neil Gaiman.

Dall'inizio dei lavori sulla serie lo scorso settembre, non abbiamo avuto molte notizie sui casting dello show Netflix, all'infuori delle trattative con Tom Sturridge per il ruolo di Sogno.

Adesso però sembrerebbe che la produzione stia facendo dei passi avanti, e nonostante la promessa di un imminente reveal del cast da parte di Gaiman, le uniche informazioni che sono trapelate finora hanno a che vedere con Gwendoline Christie.

L'interprete di Brienne di Tarth nella popolare serie tv di HBO Il Trono di Spade sarebbe infatti un nuovo membro del cast, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali, non sia noto a che personaggio darà il volto.

Tuttavia, mancherebbero all'appello ancora i ruoli di Morte e Desiderio, stando alle ultime indiscrezioni, e Christie ha già lavorato recentemente con Gaiman alla registrazione di un adattamento per la radio di un'altra opera dello scrittore. Non stupirebbe dunque vederla confermata in uno di questi ruoli.

Attendiamo comunque aggiornamenti al riguardo, sia che si tratti di conferme, sia di eventuali smentite.