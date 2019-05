Gwendoline Christie aveva previsto il finale di game of Thrones già tempo fa!

Tutti facciamo ancora un po' di fatica ad accettare che Game of Thrones sia finito. Ed è così anche per le star dello show, anche se alcune di esse avevano già predetto un particolare aspetto della puntata conclusiva. È il caso di Gwendoline Christie, attrice di Brienne, come dimostra una vecchia intervista!

Adesso finalmente conosciamo la risposta al più grande dilemma degli ultimi anni: chi siede sul Trono di Spade, alla fine di Game of Thones? La risposta è: Brandon Stark. Il giovane Corvo con Tre Occhi è stato eletto all'unanimità dai lord e dalle lady di Westeros.

Quasi nessuno si aspettava un finale simile per Bran lo Spezzato, eppure alcuni anni fa un'attrice lo predisse chiaramente. Parliamo, per l'appunto, di Gwendoline Christie, interprete di Brienne di Tarth, di cui è emersa in queste ore una vecchia intervista in compagnia di Nikolaj Coster-Waldau, attore di Jaime, in occasione della Stagione 7 dello show. La Christie, all'epoca, disse che avrebbe visto bene Bran sul trono.

"Non avete mai pensato al fatto che il re possa infine essere qualcuno lontano da questa guera? Sappiamo che il principale pregio di questo show è quello di sorprenderci, quindi a questo punto io credo che sarà Bran"

È poi intervenuto l'attore di Jaime:

"Il Corvo con Tre Occhi sarà il re? Ma non ha senso!"

La risposta di Gwendoline Christie:

"Beh, lo dici solo perché noi guardiamo il mondo solo dalla sua prospettiva"

Avevi pienamente ragione, Gwendoline. Secondo voi, all'epoca, il cast e la produzione di Game of Thrones erano già a conoscenza del finale?