Gwyneth Paltrow tra esorcismi e medium nel trailer della serie goop lab

Gwyneth Paltrow e il suo marchio lifestyle di lusso saranno protagonisti di una nuova serie divisa in sei episodi, prodotta da Netflix, e intitolata goop lab (The Goop Lab). Nelle ultime ore è stato pubblicato online il trailer dello show, con l'attrice premio Oscar che conversa su alcuni degli argomenti che verranno trattati nella serie.

Nel trailer di goop lab, Elise Loehnen, Chief Content Officer di Goop, spiega:"Ciò che proviamo a fare in goop lab è esplorare idee che possono sembrare strane o troppo spaventose". Alcune di queste idee includono la guarigione energetica (altrimenti nota come esorcismo), la terapia del freddo, sessioni con farmaci psichedelici, incontri con medium e la capacità di avere orgasmi.

L'approccio verso cui è orientato goop lab sembra chiaramente sperimentale e aperto, a giudicare dal trailer nel quale il team di Goop, Gwyneth Paltrow compresa, discute di tutto questo. Paltrow è CEO di Goop sin dalla fondazione, datata 2008.



Di recente Gwyneth Paltrow ha recitato nella serie tv di Ryan Murphy, The Politician, nel ruolo della madre del personaggio interpretato da Ben Platt, colui che tenta l'ascesa alla Casa Bianca. Nel 2019 Paltrow è tornata nel ruolo di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe, partecipando alle riprese di Avengers: Endgame [nel giugno scorso Gwyneth Paltrow ammise di non aver ancora visto Endgame].

L'attrice ha limitato le sue apparizioni cinematografiche degli ultimi anni essenzialmente all'MCU, recitando anche in Avengers: Infinity War e Spider-Man: Homecoming.

Nelle ultime ore il nude look di Gwyneth Paltrow ai Golden Globe ha fatto molto discutere sui social.