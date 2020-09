Gwyneth Paltrow, rinnovata per una seconda stagione la serie The Goop Lab su Netflix

Netflix ha rinnovato per una seconda stagione la serie The Goop Lab, con protagonista il premio Oscar Gwyneth Paltrow. La conferma arriva da The Wrap. Sono stati ordinati altri sei episodi da 30 minuti di questa docuserie che si occupa di benessere e salute. I nuovi episodi si concentreranno sul sesso, l'intimità e l'emancipazione femminile.

Le riprese dei nuovi episodi non sono state ancora iniziate e non è stata fissata per il momento una data d'uscita.

La prima stagione di The Goop Lab è stata presentata per la prima volta a gennaio ed è stata descritta come una serie 'che guida lo spettatore estremamente curioso in un'esplorazione di argomenti di benessere che spingono in là i confini'. I punti toccati nella prima stagione erano la terapia del freddo, l'anti-invecchiamento e la guarigione energetica.



The Goop Lab è prodotta da Boardwalk Pictures. Paltrow è amministratrice delegata di Goop sin dalla sua fondazione, nel 2008. Sia il marchio di modern lifestyle che la docuserie sono state oggetto di critiche per aver promosso la pseudo-scienza come alternativa alla medicina tradizionale.

Nel 2018 la società ha risolto una causa da 145.000 dollari per una pubblicità utilizzata per la vendita di 'uova vaginali' sul sito web dell'azienda. I pm hanno affermato che quanto dichiarato dalla società, ovvero che il prodotto (da 66 dollari) potrebbe essere utilizzato per bilanciare gli ormoni, regolare i cicli mestruali e curare la depressione, non erano affermazioni basate su dati scientifici. Alla società venne chiesto a quel punto di rimborsare i compratori.

Su Everyeye trovate il trailer della prima stagione di The Goop Lab. Durante la quarantena Gwyneth Paltrow aveva iniziato a consigliare di usare dei vibratori.