Gwyneth Paltrow, la star annuncia una nuova serie Netflix Sex, Love & goop

Gwyneth Paltrow si aggiunge alle celebrità che potranno vantare una propria serie televisiva e il suo show si aggiungerà molto presto alla libreria di Netflix. La serie s'intitola Sex, Love & goop e ovviamente al centro dell'attenzione ci sarà proprio la star premio Oscar per Shakespeare in Love. TVLine ha condiviso diverse info.

goop è il brand di Gwyneth Paltrow fondato nel 2008 e da allora cresciuto in maniera esponenziale. La serie seguirà il percorso dell'azienda dell'attrice, diventata con il tempo il suo marchio di lifestyle, sesso e amore. In realtà l'ultima trovata di Gwyneth Paltrow non è a sfondo sessuale, dopo il grande successo delle 'candele alla vagina' commercializzate lo scorso anno.



Ecco la sinossi ufficiale dello show:"Gwyneth Paltrow e il team di goop ci portano Sex, Love & Goop. Questa serie segue le coppie coraggiose che, con l'aiuto di esperti, imparano lezioni e metodi per migliorare le loro relazioni attraverso un sesso più piacevole e un'intimità più profonda".

Paltrow ha condiviso tale citazione con TVLine, sottolineando che ha intenzione d'immergersi davvero nell'intimità abbracciando più livelli.

L'intimità fisica è ovviamente importante ma lo show ha l'obiettivo di aiutare le persone a scoprire diversi lati della propria sfera privata.

"Sex, Love & Goop esplora ciò che significa essere veramente intimi in una relazione: esprimere le tue paure e i desideri più profondi e accettare quelli del tuo partner, una continuazione della mission di Goop per aiutare il nostro pubblico a perseguire l'ineffabile potere del proprio potenziale, lo show è un toolkit per trovare più piacere e connessione nelle nostre vite romantiche, ed è pieno di lezioni che vorrei aver imparato anni fa" ha dichiarato l'attrice.



Ma quali sono le 5 serie Netflix più deludenti del 2021? Scopritelo nella nostra news dedicata agli show del colosso dello streaming.