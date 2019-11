Cos'ha in serbo The Walking Dead per Michonne prima dell'addio?

Stagione dolorosa, questa decima annata di The Walking Dead: gli addii annunciati e non sono di quelli difficili da digerire, così com'è difficile da parte dei fan accettare l'impotenza con cui non si può far altro che guardare alcuni dei propri personaggi preferiti andare via.

Non che sia una novità, naturalmente: parliamo pur sempre di uno show sopravvissuto all'addio del suo protagonista principale, quel Rick Grimes al quale la showrunner Angela Kang proprio non vuole chiudere le porte in caso ci fosse la possibilità di un ritorno.

Per quanto riguarda i prossimi episodi, però, gli occhi sono tutti su Michonne: il personaggio di Danai Gurira è infatti al suo canto del cigno, e durante questo mid-season finale l'abbiamo visto imbarcarsi per una missione decisamente rischiosa in compagnia di Virgil. La vedremo tornare vincitrice con le armi necessarie a sconfiggere Alpha o dovremo accettare l'idea di vederla morire tragicamente senza poter far ritorno dai suoi compagni?

"Beh, c'è sicuramente ancora un po' della sua storia da raccontare in questa stagione, ma stiamo comunque pianificando la sua uscita. Abbiamo pensato che potesse essere interessante, a questo punto della stagione, raccontare una storia che la vedesse decidere di aiutare qualcuno che si trova in una situazione complicata" ha spiegato Kang, senza lasciar trapelare alcun dettaglio significativo sul modo in cui Michonne saluterà lo show.

C'è chi va via e chi, invece, continua a conquistare i cuori dei fan: è il caso di Negan, che con l'evoluzione avuta nel corso di questa stagione si sta decisamente affermando come uno dei migliori personaggi dell'intera serie.