Hacks, Jean Smart parla dei suoi problemi di salute: 'Ho avuto un intervento al cuore'

Jean Smart, attrice della celebre serie tv Hacks, ha parlato di alcuni problemi di salute che ha avuto di recente che l'ha portata a subire anche un intervento al cuore. Per celebrare il mese della prevenzione cardiaca ha raccontato la propria esperienza personale vissuta.

Il suo appello aveva come obiettivo esortare i propri fan ad "ascoltare il proprio corpo" e a capire quando fermarsi e prendersi una pausa. "Febbraio è il mese del cuore americano, un momento in cui la nazione mette in evidenza la salute del cuore, quindi è importante condividere con tutti voi che mi sto riprendendo da una recente procedura cardiaca di successo" ha dichiarato l'attrice. "Sono fortunato ad avere un'eccellente assistenza professionale e il supporto di familiari e amici mentre continuo a riprendermi" ha raccontato.

Jean Smart non è l'unico volto noto dello spettacolo ad aver avuto problemi di questo tipo. Antonio Banderas ha parlato del suo infarto ricordandolo come una delle cose migliori che gli sia mai capitata e soprattutto capace di cambiargli la prospettiva delle cose. Il problema di salute che ha coinvolto la Smart potrebbe essere uno dei motivi per cui, secondo alcune voci di corridoio, ci sarebbe stato un rallentamento nella realizzazione della terza stagione di Hacks.

Come succede ormai da diverso tempo, Jeans Smart ha ottenuto una nuova nomination ai Critics Choice Awards 2023 che l'ha portata anche all'ambita vittoria. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!