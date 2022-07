Hafþór Björnsson, la Montagna di Game of Thrones irriconoscibile: ecco come è ora

La Montagna di Game of Thrones ha perso oltre 50 kg e appare ormai totalmente irriconoscibile. L'interprete di Ser Gregor Clegane ha di recente postato degli scatti sui social che mostrano un fisico assai muscoloso ma incredibilmente asciutto rispetto agli anni in cui ha lavorato alla serie di successo HBO.

Dopo aver conquistato il record mondiale di sollevamento pesi e aver preso parte a quello che è stato descritto come "l'incontro di boxe più pesante della storia" contro Eddie Hall, Hafþór Björnsson si è dedicato anima e corpo agli allenamenti che gli hanno permesso di raggiungere una nuova straordinaria forma fisica.

Nella didascali dell'immagine che trovate in calce alla notizia si legge: "Lavoro con @transcendhrt da un mese ormai e non potrei essere più felice. Dopo aver eseguito il mio esame del sangue, un medico lo ha analizzato e ha capito esattamente di cosa aveva bisogno il mio corpo in modo da potermi comportare meglio come atleta e sentirmi meglio mentalmente e fisicamente nella mia vita di tutti i giorni. Tutti gli atleti che vogliono ottenere prestazioni migliori e tutte le persone che vorrebbero mettere al primo posto la propria salute, dovrebbero collaborare con professionisti per analizzare le proprie analisi del sangue. Se potessi tornare indietro nel tempo, l'avrei fatto fin dall'inizio della mia carriera da uomo forte e senza dubbio, sarei stato in grado di spingermi ancora più forte e più in là di quanto abbia fatto".

L'interprete della Montagna di Game of Thrones ha poi aggiunto l'hashtag salute è benessere. Voi, vedendo queste immagini, avreste riconosciuto Ser Gregor Clegane? Ditecelo nei commenti.