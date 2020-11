Hagar l'Orribile: in arrivo la serie animata scritta da Eric Ziobrowski

L'icona dei fumetti Hagar l'Orribile approderà sul piccolo schermo in una nuova serie televisiva animata che sarà scritta dallo scrittore e produttore di Fresh Off The Boat Eric Ziobrowski.

Ziobrowski sta scrivendo l'adattamento, che proviene da King Features, la divisione di proprietà di Hearst dietro il fumetto e da The Jim Henson Company.



La serie seguirà una famiglia vichinga guidata da un eroe, Hägar, che è al tempo stesso un feroce guerriero e un padre di famiglia, con gli stessi problemi della media dei sobborghi moderni che non riesce a capacitarsi di come la società che una volta capiva stia cambiando così drasticamente intorno a lui.



Hägar, che è stato creato da Dik Browne, è apparso per la prima volta sui giornali nel 1973 e si è trovato al centro della politica statunitense all'inizio di quest'anno dopo che una striscia del fumetto di Hägar incorniciata è stata vista sulla scrivania del presidente eletto Joe Biden nella videochiamata in cui ha scelto Kamala Harris come vicepresidente.



La serie sarà realizzata utilizzando Henson Digital Puppetry Studio, una tecnologia di animazione che consente ai burattinai di Henson di manipolare i personaggi animati in tempo reale, consentendo una performance naturale, organica e spontanea.



Lo scrittore Ziobrowski ha anche lavorato a serie come American Dad approdata il mese scorso su Amazon Prime Video e Non fidarti della str**** dell'interno 23. Lisa Henson, CEO e presidente di The Jim Henson Company, e Halle Stanford, presidente della televisione per The Jim Henson Company, saranno i produttori esecutivi, insieme a CJ Kettler, presidente di King Features.



“Come un vichingo corpulento con un aspetto duro, Hägar è un personaggio estremamente comprensivo che non è al passo con il mondo in evoluzione che lo circonda. Lo spirito del tempo culturale del suo villaggio sta cambiando e lui sta cercando di tenere il passo con i tempi", ha detto Kettler. "La Jim Henson Company è nota per la sua straordinaria narrazione e l'incredibile teatro digitale, e non vediamo l'ora di reinventare Hägar con loro e presentarlo insieme al pubblico della prossima generazione".



"Hägar è atteso da tempo per la sua serie, e questa nuova sitcom animata per famiglie, ambientata nel ricco ed esilarante mondo dei Vichinghi, continuerà la tradizione di ciò che sappiamo fare meglio alla Jim Henson Company", ha aggiunto Henson. “Hägar è un personaggio così affermato e intramontabile e il pubblico che lo conosce lo ama immediatamente. Il fumetto di Dik Browne sarà un delizioso e irriverente parco giochi per il nostro studio".



King Features ha collaborato con Netflix alla realizzazione di The Cuphead Show di cui potete vedere le prime immagini.