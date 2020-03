Hailee Steinfeld in Hawkeye? Sembra che i Marvel Studios la vogliano a tutti i costi

Com'è noto, i casting per il ruolo dell'erede di Clint Burton nella serie Hawkeye sono attualmente in corso e se poco tempo fa alcuni rumor volevano la Marvel interessata ad Hailee Steinfeld per il ruolo di Kate Bishop, adesso ecco arrivare alcune nuove informazioni sul suo coinvolgimento nella produzione Disney+.

Secondo quanto riportato da una fonte di ComicBook Movie, i Marvel Studios sarebbero ancora molto interessati ad avere la giovane e talentuosa l'attrice al fianco di Jeremy Renner, ma non negano di stare al contempo guardandosi in torno.

La produzione avrebbe infatti iniziato a provinare altri attrici, ma, pur di non rinunciare alla Steinfeld, sembra che stiano pensando di affidarle un altro suolo in Hawkeye o addirittura di crearne uno appositamente per lei.

Notizie sul casting e su altri dettagli dal set dello show, nonostante l'inizio delle riprese sia quasi dietro l'angolo, sembrano tardare ad arrivare, ma quel ch'è certo è che Renner ha iniziato appena qualche giorno fa gli allenamenti per vestire nuovamente i panni di Clint Burton.

Intanto, alcuni rumor arrivano anche dalla sala costumi e secondo alcuni ci sarebbe la possibilità che Occhio di Falco indossi un costume ispirato ai disegni di Matt Fraciton