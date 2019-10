Hailee Steinfeld ipnotica nel full trailer ufficiale di Dickinson di Apple TV+

Apple TV+ ha infine pubblicato il primo, emozionante e persino visionario trailer ufficiale dell'attesa Dickinson, serie originale del nuovo servizio streaming della compagnia americana che vede protagonista la splendida e talentuosa Hailee Steinfeld nei panni della poetessa Emily Dickinson.

Nel filmato che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere la vita della giovane poetessa mentre cerca di ribellarsi ai vincoli imposti dalla società e dalla sua famiglia. Nel mentre appaiono versi del famoso poema "Wild Nights", tradotto in italiano come "O Frenetiche Notti!".

Creatrice, nonché sceneggiatrice e produttore esecutivo è Alena Smith, inoltre insieme alla candidata al premio Oscar potremo trovare Jane Krakowski, famosa per la sua parte in 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt, Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe.

La data di uscita di Dickinson è fissata per il prossimo 1° novembre, insieme ad altre serie originali Apple TV+ come The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon o anche See con Jason Momoa.



Vi ricordiamo che ancora prima dell'uscita dell'intera prima stagione, il servizio streaming di Apple ha già rinnovato la serie per una seconda stagione, proprio come fatto anche per See. Non sappiamo se si tratti di fiducia e di una mossa per convincere i futuri abbonati a restare fedeli al servizio, ma la notizia ha generato comunque entusiasmo e curiosità.