Hailee Steinfeld rivela: 'Ecco i requisiti per un partner perfetto'

Hailee Steinfled tornerà come Kelly Bishop in tanti progetti Marvel: ma da chi è occupato il cuore di Occhio di Falco?

Dopo aver avuto una relazione con Niall Horan, Cameron Smoller e Charlie Puth, l'attrice è attualmente single ma ha le idee ben chiare su quali requisiti deve avere il suo partner ideale.



A People, Steinfled ha detto di desiderare al suo fianco una persona amorevole che la rende una persona migliore. In questo, inoltre, il legame con la famiglia ha chiarito a Occhio di Falco come vorrà vivere una relazione futura: "Alla fine voglio qualcuno che mi sostenga e che io possa supportare e che sia il loro più grande fan - ha detto Steinfled a People - Ho avuto la fortuna di passare così tanto tempo con la mia famiglia di recente, e ho così tanti splendidi esempi di come dovrebbe essere stare con qualcuno che ti rende migliore e felice. Al momento non sto cercando una relazione, ma penso che la persona giusta arrivi al momento giusto, e immagino che sia la cosa più bella di sempre".

Prima di rivenderla come Occhio di Falco, Steinfled sarà la voce di Gwen Stacy nel nuovo film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse: e chissà forse un giorno vedremo un incontro tra Kelly Bishop e Spider-Gwen?